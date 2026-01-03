Трамп: Венесуэла закупала наступательное оружие, которое угрожало США

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла размещала на своей территории иностранные силы и покупала за рубежом наступательные системы вооружений, которые угрожали американским интересам в регионе.

"Америка никогда не позволит иностранным державам грабить наш народ или вытеснять нас из нашего собственного полушария", - сказал он на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). "Кроме того, при ныне свергнутом диктаторе Мадуро Венесуэла все чаще принимала у себя в нашем регионе иностранных противников и приобретала угрожающее наступательное оружие, которое могло поставить под угрозу наши интересы и жизни, и вчера вечером они использовали это оружие", - добавил Трамп.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.