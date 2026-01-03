ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
США берут на себя управление Венесуэлой на переходный период

Американский лидер утверждает, что США стремятся не допустить возникновения ситуации, при которой "кто-то еще вмешается", и в республике "будет та же ситуация, что и в последние многие годы"
Редакция сайта ТАСС
16:46
обновлено 16:58

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий", - сказал он. Трамп выступил с утверждением, что США стремятся не допустить возникновения ситуации, при которой "кто-то еще вмешается", и в Венесуэле "будет та же ситуация, что и в последние многие годы". 

