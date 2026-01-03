Пентагон: США задействовали в операции против Венесуэлы 150 самолетов

Генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты привлекли самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18, истребители F-35, F-22, F-18, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2, а также бомбардировщики

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Операция США в Венесуэле прошла с применением 150 самолетов. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.

"Слово "интеграция" не описывает в полной мере всю сложность подобной, столь выверенной операции, в которой участвовало более 150 самолетов, которые в тесной координации вылетели из разных точек в западном полушарии", - заявил он на пресс-конференции в резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Он пояснил, что в операции были задействованы, в частности, истребители F-35, F-22, F-18, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2, бомбардировщики B-1 "Лансер" (Lancer).