Эксперт Клоза: США трудно будет добиться возвращения компаний в Венесуэлу

Это будет сложно из-за особенностей страны и положения дел на мировых рынках, отметил американский эксперт в сфере энергетики

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Крупным американским компаниям будет непросто вернуться к добыче нефти в Венесуэле в силу ее особенностей и положения дел на мировых рынках. Такое мнение высказал ТАСС американский эксперт в сфере энергетики Том Клоза.

"Для того, чтобы увидеть Венесуэлу, которая предоставляет международным нефтяным компаниям полную свободу действий, пришлось бы вернуться на 50 лет назад. Добиться возвращения таких компаний, как ExxonMobil или Conoco, в страну, лишившую их миллиардов [долларов], будет непросто", - считает Клоза, являющийся главным аналитиком нефтяного рынка в американской консалтинговой компании Turner Mason & Co, а также руководящий собственной консалтинговой фирмой Kloza Advisors.

По оценке специалиста, нефть с Ближнего Востока или Пермского бассейна, расположенного в юго-западной части США, проста в добыче. "Венесуэльская нефть, напротив, является крайне сложной в силу непростой географии, высокого содержания серы, низкой плотности и высокой вязкости, справиться с ней могут лишь самые современные НПЗ. Не удивляйтесь, увидев серьезные расхождения в оценках безубыточности, которые озвучат аналитики в нефтяной отрасли применительно к этой стране (Венесуэле - прим. ТАСС)", - отметил Клоза. С его точки зрения, венесуэльская нефть "конкурирует с канадской тяжелой нефтью, которая по состоянию на 2 января торговалась на уровне 44$ за баррель, что на 13$ дешевле" нефти марки WTI.

"Если страна скатится в тотальный хаос, и экспорт проявит себя аналогично, мировые рынки лишатся максимум 1 млн баррелей в сутки", - убежден Клоза. Он пояснил при этом, что в 2025 году предложение на нефтяных рынках превышало спрос примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, а в текущем году этот показатель может вырасти до 2,8 млн баррелей в сутки. На взгляд эксперта, "это означает, что даже полная потеря венесуэльской нефти не может обострить ситуацию" на мировых рынках.