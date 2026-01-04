Статья

Крах международного права. Мировые СМИ — об операции США против Венесуэлы

Захват Мадуро и военная операция США в Венесуэле вызвали мировой дипломатический раскол. СМИ называют действия Трампа "нарушением международного права" и "разрушением правовых табу", и даже "фашистским актом" захвата нефтяных ресурсов. Операция якобы направлена на доступ к крупнейшим запасам нефти и вытеснение России и Ирана. Наблюдатели предупреждают о риске гражданской войны и потоке беженцев в США и Латинскую Америку

Редакция сайта ТАСС

© Vantor/ Handout via REUTERS

The Washington Post: Эта стратегическая авантюра с непредсказуемыми последствиями в регионе, где есть глубокие разногласия, кардинально меняет динамику в сфере безопасности на всем континенте. Нанесенные удары в мгновение ока дали понять и союзникам, и противникам Америки, что угроза военной мощи США бесспорно реальна.

The New York Times: Правдоподобное объяснение нанесению ударов можно найти в недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности Трампа, в которой заявлялось право на доминирование в Латинской Америке. Судя по всему, Венесуэла стала первой страной, на которую распространился этот новый империализм. Такой курс свидетельствует об опасном и незаконном видении Америкой своего места в мире.

The New York Times: Трамп ясно дал понять одно — эта военная операция проводилась не только ради свержения лидера, обвиненного в наркоторговле, но также в целях получения США более полного доступа к нефтяным запасам Венесуэлы.

The Wall Street Journal: Для президента, который годами упрекал своих предшественников за попытки изменить другие страны, природу которых они не понимали, операция в Венесуэле стала резким разворотом.

Venezolana de Television: В контексте военной операции США против Венесуэлы необходимо четко понимать, что США исчерпали свои запасы нефти. Сегодня — новый день, когда венесуэльский народ громко заявляет о неприятии бомбардировок, совершенных правительством США, и о полной поддержке президента Николаса Мадуро.

La Nacion: Осуществленная в Венесуэле операция вписывается в резкий поворот американской внешней политики, основанный на представлении Трампа о мире как о системе сфер влияния. Для республиканского магната Западное полушарие — его исключительная зона контроля, что многие аналитики расценивают как возвращение и радикализацию доктрины Монро.

La Nacion: Речь идет о вмешательстве во внутренние дела суверенного государства… США только что разбили стеклянную стену — принцип, согласно которому вмешательство в дела другого суверенного государства считалось недопустимым… Возможно, началась новая историческая эпоха.

O Globo: Действия США по захвату Мадуро создают опасный прецедент в международной геополитике… Практически все сходятся во мнении, что действия Трампа с точки зрения международного права были незаконными. Венесуэла не нападала на США.

Folha de S.Paulo: Военная агрессия США против Венесуэлы вновь открывает мрачный период в отношениях между сверхдержавой и ее соседями в регионе. Трамп продемонстрировал полное пренебрежение к нормам международного права, чтобы навязать свою волю.

Granma: Агрессия против Венесуэлы — не что иное, как фашистский акт, направленный на разграбление страны и отторжение ее природных ресурсов… Это была операция, направленная против законного правительства и страны, которая никогда не нападала на другую.

El Universal: Ни одна страна, в которую США вмешивались военным путем, не оказалась в лучшем положении после этой интервенции. Вторжение в Венесуэлу — риск беспрецедентного гуманитарного кризиса для континента… Страна может быть погружена в кровавую гражданскую войну, в результате которой миллионы беженцев окажутся либо в США, либо в государствах Латинской Америки.

El Universal: Произошедшее лишено международной легитимности и правовой основы… В очередной раз президент США действует не из желания защитить демократию или институты, а из экономических и политических интересов, выгодных ему и его союзникам.

La Jornada: Так называемая "смена режима" — попытка навязать марионеточного правителя, который передаст природные ресурсы страны Соединенным Штатам.

Le Figaro: Никто не знает, приведет ли захват венесуэльского президента к падению режима. На данный момент режим продолжает оставаться у власти, а армия верна Мадуро. Политические и военные цели США остаются неясными… Обезглавливание венесуэльской власти уже стало уроком и сигналом для остального мира. Урок — это подтверждение того, что Трамп намерен применять силу, когда сочтет это необходимым.

Le Monde: Похищение Мадуро — демонстрация силы Трампа и послание всему миру… Трамп не скрывал, что главной целью является доступ к нефтяным ресурсам Венесуэлы, самым крупным в мире.

The Guardian: Трамп больше не меняет правила — он их разрушает, и последствия выходят далеко за пределы Каракаса… Нападение на Венесуэлу свидетельствует о том, что иностранные земли, нефть и полезные ископаемые привлекают его теперь больше, чем Нобелевская премия.

Handelsblatt: Задержание Мадуро и бомбардировка Каракаса — очевидные нарушения международного права. Более того, тот факт, что ведущая держава "свободного Запада" больше не заботится о международных нормах, таких как территориальная неприкосновенность и государственный суверенитет, и даже не предпринимает попыток скрыть это, является еще одним нарушением табу.

Der Spiegel: Трамп стремительно вернул американский империализм в Латинскую Америку. Теперь вопрос в том, как на это отреагируют различные силы в Венесуэле. Дойдет ли дело до операции наземных войск США?

NTV: Трамп делает ставку на политику, опирающуюся на право сильнейшего. В Европе и Германии едва ли симпатизировали Мадуро... Но военная операция США и захват Мадуро вызвали шок в странах ЕС.

La Vanguardia: Для президента, который начал свой второй срок, заверяя, что не любит войны и не хочет втягивать американцев в зарубежные конфликты, его первый год в Белом доме характеризовался применением силы в международной политике (включая Йемен, Нигерию и ранее Иран). И прошло всего двенадцать месяцев.

Svenska dagbladet: В новом мировом порядке Трампа влияние США распространяется далеко за пределы Латинской Америки… Трамп выразил экспансионистские амбиции в отношении Канады, а также Гренландии, которая принадлежит Дании, но географически находится в Западном полушарии.

La Repubblica: Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти — 303 млрд баррелей (17% от общемировых запасов), по сравнению с 240 млрд баррелей у Саудовской Аравии. Достаточно ли этого, чтобы оправдать интервенцию, которая нарушает весь глобальный баланс?

Corriere della Sera: США немало рискуют, заявляя о намерении управлять этой огромной страной, нефтяным гигантом. И наркотики тут ни причем. Вся суть в неоимпериалистском подходе Трампа.

Der Standard: Трамп намерен взять под контроль Венесуэлу и присвоить ее нефть... От мирового полицейского к мировому хулигану: ближайшие дни покажут, получит ли рискованная аргументация Трампа поддержку… До сих пор он так и не смог достаточно ясно объяснить своему народу, зачем США нужны военные действия в Венесуэле.

Nepszava: Вероятно, нет ни одной статьи международного права, которую США не нарушили бы своей акцией.

Global Times: Свержение правительства Мадуро давно было целью США, но захват действующего главы государства подобным образом может быть охарактеризован как безрассудный. Это не только нарушает международное право, но и не имеет под собой никакой правовой основы даже в рамках законодательства США.

Xinhua: Это нападение сводит на нет десятилетия американской риторики, позиционирующей Америку как стража международных правил… Действия против лидера суверенной нации недвусмысленно показали миру, кто на самом деле является истинным нарушителем международного права.

Nikkei Shimbun: Вооруженное нападение администрации Трампа на Венесуэлу создает в мире новый очаг военной напряженности… Если зона конфликтов распространится и на Латинскую Америку, это потрясет всю мировую систему обеспечения безопасности, включая район Азии.

The Nation: США проявляют мало уважения к суверенитету стран, которые отказываются подчиняться их стратегическим интересам. От Латинской Америки до Ближнего Востока интервенции преподносятся как крестовые походы — продвижение демократии, защита прав человека, глобальная безопасность. При этом в реальности их цели сводятся к контролю над ресурсами и изменению режима.

Birgn: Отныне ни один лидер страны, включая союзников США, не будет в безопасности. Трамп не признает никаких международных правил или правовых традиций. Но мотивация Трампа — не только нефть. Главная цель — полностью искоренить китайское и российское влияние во всей Латинской Америке, свести к нулю торговые и дипломатические контакты.

Al-Masry al-Youm: Арест президента Венесуэлы — это попытка США запугать другие страны региона. События в Каракасе противоречат нормам международного права… Операцией в Венесуэле США, во-первых, стараются вытеснить из Латинской Америки Иран и Россию, а во-вторых, посылают предупредительный сигнал другим странам региона, таким как Колумбия, чтобы те даже не пытались вступать в противостояние с Вашингтоном.