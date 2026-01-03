NYT: не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу
Редакция сайта ТАСС
03 января, 23:10
НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек, включая мирных жителей, погибли в результате атаки Соединенных Штатов по венесуэльскому Каракасу 3 января. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.
Читайте также
Осуждение агрессии и глобальные последствия. Мировая реакция на операцию США в Венесуэле
По его информации, в результате действий США 3 января в Венесуэле погибли "по меньшей мере 40 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц".
Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Он также сообщил, что лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.-