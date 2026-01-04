ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Berliner Zeitung: атака США на Венесуэлу стала серьезным сигналом для Украины

Вашингтон стал меньше концентрировать свое внимание на Киеве, отмечает газета
Редакция сайта ТАСС
07:12
© Jesus Vargas/ Getty Images

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Атака Соединенных Штатов на гражданские и военные объекты Венесуэлы стала серьезным сигналом для Украины, что Вашингтон стал меньше концентрировать свое внимание на Киеве. Такое мнение в субботу выразила немецкая газета Berliner Zeitung.

По ее информации, значительная часть украинских граждан считает, что США утратили интерес к конфликту на Украине. "Сегодняшний день стал для нас сигналом, который хуже, чем любые неудачи на мирных переговорах в предыдущие дни и недели и проблемы на передовой", - цитирует издание украинского военного.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли масштабные удары по республике. По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой захвачен и вывезен из страны.

Как заявили в МИД РФ, акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение. В дипведомстве подчеркнули, что в складывающейся ситуации "важно прежде всего не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога". Москва решительно призвала американское руководство освободить Мадуро и его жену. 

