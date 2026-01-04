Вучич: атака США на Венесуэлу показала, что международное право больше не действует

Кто сильнее, тот и прав, и это единственный принцип современной политики, который сейчас существует в мире, отметил президент Сербии

БЕЛГРАД, 4 января. /ТАСС/. Атака США на Венесуэлу наглядно продемонстрировала, что международное право и уставные принципы ООН фактически перестали действовать. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности республики.

"В мире сегодня доминирует право силы, право сильного. Кто сильнее, тот и прав, и это единственный принцип современной политики, который сейчас существует в мире. Других принципов не существует", - подчеркнул сербский лидер.

По его словам, Белград осознает всю сложность складывающейся ситуации и уязвимость положения Восточной Европы на фоне разрушения прежнего мирового порядка. "Мы понимаем сложность и многогранность позиции Восточной Европы. Сложность нашей позиции будет лишь нарастать, учитывая тот факт, что в мире разрушается старый порядок", - отметил Вучич.

Президент Сербии констатировал, что универсальные нормы больше не работают. "Никакие правила не действуют, международного публичного права не существует, порядок ООН существует лишь на бумаге", - указал он. При этом Вучич подчеркнул, что для небольших государств защита этих принципов остается единственным возможным ориентиром. "Нам как малой стране остается за это выступать, но мы должны честно признать, в том числе после действий в Венесуэле, что международный правопорядок и Устав ООН не функционируют", - отметил президент.

Ранее Вучич сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности обсуждались три ключевые темы: региональная военно-политическая безопасность с обзором ситуации в Европе и мире, энергетическая безопасность Сербии, а также действия США на территории Венесуэлы.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по республике. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой захвачены и вывезены из страны.