Эксперт Клоза: восстановление пиковой добычи нефти в Венесуэле может занять десятилетия

При дружественной администрации вернуться к показателям в 2 млн баррелей в сутки может быть сравнительно просто, но это произойдет позже в нынешнем десятилетии, считает эксперт в сфере энергетики

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Восстановление нефтедобычи в Венесуэле до максимальных показателей конца прошлого - начала текущего века способно занять десятилетия. Такое мнение высказал ТАСС американский эксперт в сфере энергетики Том Клоза.

По его словам, "на пике добычи нефти в Венесуэле в 1997 году [объем ее производства] составлял 3,5 млн баррелей в сутки", тогда как "в последнее время добыча оценивалась в 900 тысяч баррелей в сутки, из которых, возможно, 500-600 тысяч баррелей в сутки предназначались на экспорт". "В 1997 году американские компании иногда импортировали венесуэльскую нефть в объемах порядка 1,4 млн баррелей в сутки", - отметил специалист, являющийся в настоящее время главным аналитиком нефтяного рынка в американской консалтинговой компании Turner Mason & Co, а также руководящий собственной консалтинговой фирмой Kloza Advisors.

"Восстановление нефтедобычи в Венесуэле - это задача на десятилетия", - прогнозирует эксперт. "Крупные американские компании в прошлом году вложили в разведку и добычу порядка $55 млрд. [Консалтинговая компания] Rystad Energy считает, что для приведения нефтедобычи к показателям начала XXI века может потребоваться вдвое больше. При дружественной администрации вернуться к показателям в 2 млн баррелей в сутки может быть сравнительно просто, но это произойдет позже в нынешнем десятилетии", - считает Клоза.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Боливарианской Республике введено чрезвычайное положение. Глава американской администрации Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.