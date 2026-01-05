Долина не передаст Лурье квартиру 5 января

Певица назначила новую дату передачи квартиры на 9 января

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Певица Лариса Долина не передаст 5 января свою бывшую квартиру новой хозяйке Полине Лурье, артистка назначила новую дату передачи жилплощади на 9 января. Об этом ТАСС сообщила адвокат новой собственницы жилья Светлана Свириденко.

"Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет", - сказала адвокат, подчеркнув, что большей информацией не располагает.

Ранее Лурье просила артистку передать ей квартиру к 30 декабря.