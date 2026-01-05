FT: нефтяные гиганты США не были в курсе планов Трампа по свержению Мадуро

Газета также подчеркнула, что европейские компании, включая испанскую Repsol и итальянскую Eni, могут присоединиться к инвестиционным проектам в случае отмены американских санкций

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Руководители крупных американских нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips не были поставлены в известность о планах администрации президента США Дональда Трампа по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в отрасли.

"Ни с одним из игроков индустрии, обладающих капиталом и экспертизой для инвестиций в Венесуэлу, не советовались ни перед свержением Мадуро, ни перед тем, как президент [Трамп] сделал заявления [о восстановлении нефтяной отрасли Венесуэлы]", - сказал собеседник издания.

В свою очередь глава фонда Amos Global Energy Management Али Мошири заявил FT, что намерен привлечь $2 млрд инвестиций в нефтяные проекты в Венесуэле. "Мы предвкушали этот прорыв, наше предложение для частных инвесторов на сумму $2 млрд готово, инвестиционные цели определены, - указал он. - За последние 24 часа мне позвонили около дюжины потенциальных инвесторов. Интерес к Венесуэле вырос с нуля до 99 процентов".

FT подчеркнула, что европейские компании, включая испанскую Repsol и итальянскую Eni, также могут присоединиться к инвестиционным проектам в случае отмены американских санкций. Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что британские нефтегазовые гиганты Shell и BP могут вернуться к работе в Венесуэле.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В республике введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд республики назначил исполнительного вице-президента Делси Родригес и.о. главы государства.