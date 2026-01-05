Туроператоры предложат возврат средств за туры в Венесуэлу

В РСТ сообщили, что туристам также предложат альтернативные направления

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Туроператоры в связи с рекомендацией Минэкономразвития предложат туристам возврат средств за туры в Венесуэлу или альтернативные направления, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры уже информируют клиентов о рекомендациях Минэкономразвития России. Все обращения туристов будут рассмотрены в правовом поле и в соответствии с действующим законодательством. По каждому случаю будут предложены оптимальные решения - как возврат средств в предусмотренных законом случаях, так и альтернативные варианты отдыха по другим направлениям", - говорится в сообщении.

Работа с туристами, планировавшими поездки в Венесуэлу, будет выстроена в индивидуальном порядке с учетом конкретных условий договоров и сроков путешествий, отметили в союзе. "Туристическая отрасль ориентирована на максимально взвешенный и цивилизованный подход к урегулированию ситуации, чтобы обеспечить защиту интересов туристов и одновременно сохранить устойчивость рынка", - добавили в РСТ.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Венесуэлу, а туроператорам приостановить продажу туров в эту страну до нормализации обстановки.