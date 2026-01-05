Акции оборонных компаний значительно выросли после атаки США на Венесуэлу

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Стоимость акций британских оборонных компаний существенно выросла после атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на торги на Лондонской фондовой бирже.

Так, акции компаний BAE Systems и Chemring выросли на 4,6% и 4,2%, а бумаги Babcock и QinetiQ - на 4,1% и 3,6% соответственно. В среднем акции британских оборонных фирм, которые входят в список 250 крупнейших компаний королевства, продемонстрировали рост более чем на 3%.