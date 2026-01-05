Минэнерго США выделило компаниям $2,7 млрд на обогащение урана в стране

Американские власти рассчитывают, что это позволит "укрепить энергетическую безопасность и уменьшить зависимость от иностранных поставщиков"

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Министерство энергетики США выделило суммарно $2,7 млрд трем компаниями на развитие мощностей по обогащению урана в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном ведомством.

Средства предоставили на "развитие в стране мощностей по обогащению урана в последующие 10 лет", отмечается в документе. Власти США рассчитывают, что это позволит "укрепить энергетическую безопасность и уменьшить зависимость от иностранных поставщиков".

Заказы от Минэнерго США в размере $900 млн на развитие соответствующих мощностей в США получили американские компании American Centrifuge Operating и General Matter, а также Orano Federal Services, являющаяся работающей в США дочерней структурой французского концерна Orano.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что вашингтонская администрация стремится "восстановить надежные цепочки поставок ядерного топлива, позволяющие обеспечивать <...> существующие сейчас и перспективные ядерные реакторы".

Как заявил Райт в сентябре 2025 года в интервью агентству Bloomberg, США движутся к тому, чтобы прекратить использование российского обогащенного урана, но еще не готовы полностью отказаться от него из-за высокой зависимости от поставок из РФ. Как отмечало агентство, Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого для 94 американских ядерных реакторов, генерирующих примерно пятую часть электроэнергии в США. Быстрое прекращение этих поставок, по оценкам агентства, может поставить под угрозу около 5% выработки электроэнергии в стране.

Как подчеркивал тогда Райт, для отказа от российских поставок США необходимо значительно увеличить внутренние мощности по добыче и обогащению урана. Администрация президента Дональда Трампа также намерена увеличить стратегический резерв урана, чтобы застраховаться от перебоев в поставках и поддержать развитие атомной энергетики в стране.