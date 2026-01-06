Пассажиров задержанного рейса из Владивостока в Москву разместили в гостинице

Всем желающим предоставили напитки и питание

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Пассажиры рейса авиакомпании IFly Владивосток - Москва, задержанного почти на сутки, были размещены в гостинице, сообщили ТАСС в "Аэрофлоте", взявшем самолет в "мокрый" лизинг (аренда вместе с экипажем).

"Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания", - сказали в Авиакомпании.

В "Аэрофлоте" отметили, что рейс будет выполнен на резервном самолете, прилет которого ожидается из Москвы.

Ранее в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили, что 379 пассажиров ожидают отправления рейса, который задерживается по техническим причинам. Расчетное время вылета 7 января в 04:00 по местному времени (21:00 мск 6 января).