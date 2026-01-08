Nordwind сообщил о задержках рейсов в аэропорту Сочи

Пассажирам предоставят услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Семь рейсов авиакомпании Nordwind задерживаются из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в телеграм-канале авиаперевозчика.

"8 января в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: N4-517 Сочи - Магнитогорск, N4-518 Магнитогорск - Сочи, N4-415 Сочи - Уфа, N4-480 Омск - Сочи, N4-447 Сочи - Чебоксары, N4-506 Челябинск - Сочи, N4-513 Сочи - Сургут", - говорится в сообщении.

Пассажирам предоставят услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ, отметили в Nordwind. Перевозчик рекомендовал ожидающим следить за статусом рейсов на сайтах и информационных табло аэропортов.

Ранее сообщалось, что вылет 14 и прилет 23 рейсов задерживаются в международном аэропорту Сочи.