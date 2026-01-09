Посол Ирана: все вопросы по участку ж/д линии Решт - Астара решат к концу марта

Казем Джалали сообщил, что процесс приобретения земельных участков под проект продвигается в ежедневном режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Все вопросы по строительству участка железной дороги Решт - Астара, в том числе приобретение земель под проект, будут решены к концу марта. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Значительно продвинулась работа по приобретению земельных участков под проект, и уже выделено для строительства более 100 км, - сказал посол. - Процесс приобретения продвигается в ежедневном режиме, и, по словам иранской стороны, приобретение земель будет завершено к концу текущего иранского года, что соответствует третьей декаде марта".

По его словам, проект строительства железной дороги на участке Решт - Астара, будучи недостающим звеном Западной ветки международного транспортного коридора Север - Юг, "является одним из важнейших проектов в двусторонних отношениях, данный проект активно продвигается властями двух стран на самом высоком уровне". "К счастью, в прошлом году мы наблюдали хороший прогресс в продвижении этого проекта. Было подписано приложение к инженерным изысканиям", - отметил дипломат.

О проекте

В 2023 году Россия и Иран заключили в рамках проекта Север - Юг соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара, который призван обеспечить сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство и поставки товаров и услуг.

12 декабря 2025 года президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о том, что власти Ирана выкупили под строительство уже более 100 км из 160-километрового участка дороги Решт - Астара между исламской республикой и Азербайджаном и надеются завершить процесс к марту 2026 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30.