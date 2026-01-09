Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи составил 11,3235 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,33% - до 2 727,65 и 1 098,43 пункта соответственно. Курс юаня рос на 0,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,3235 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 723,85 пункта (+0,19%), индекс РТС составлял 1 096,91 пункта (+0,19%). В это же время курс юаня перешел к снижению на 6,3 копейки, до 11,252 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,07% и находился на уровне 2 720,54 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.