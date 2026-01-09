Посол Ирана заявил о решении почти всех вопросов по поставкам газа с Россией

Вопрос является важным направлением отношений, подчеркнул Казем Джалали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Москва и Тегеран решили почти все вопросы с поставками российского газа в Иран. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Еще одним важным направлением наших двусторонних отношений является поставка российского газа в Иран, которая находится на завершающей стадии и близится к завершению", - отметил он.

Посол обратил внимание, что в 2025 году была решена большая часть проблем, связанных со строительством железной дороги на участке Решт-Астара.

"Данный участок в настоящее время является узким местом проекта. Основной вопрос - приобретение земельных участков - будет полностью решен к концу марта текущего года", - добавил Джалали.

Дипломат также отметил беспрецедентную всестороннюю поддержку, которую страны оказали друг другу в 2025 году на всех международных форумах. Он напомнил, что в прошедшем году в Иране прошел форум "Неделя российской культуры".

В январе министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что Москва и Тегеран согласовали маршрут газопровода в Иран через Азербайджан, переговоры находятся на финальной стадии согласования цены поставок. Объемы поставок на первом этапе могут составить до 2 млрд куб. м с перспективой их доведения до 55 млрд куб. м. В августе в интервью ТАСС Джалали выразил надежду на то, что поставки российского газа в исламскую республику через Азербайджан удастся начать в ближайшие сроки, подчеркнув, что почти все вопросы с "Газпромом" уже решены.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.