Трамп: США не будут добиваться от Венесуэлы возмещения прежних финансовых потерь

Американский президент отметил, что его администрация "начнет с ровной поверхности"

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты не станут добиваться от Венесуэлы возмещения прежних потерь американских нефтяных компаний.

"Мы, однако, начнем с ровной поверхности. Мы не будем смотреть на то, что люди потеряли в прошлом, так как это была их вина. Это был другой президент", - сказал он на встрече с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний, посвященной ситуации вокруг Венесуэлы. В этом контексте Трамп поинтересовался у одного из глав этих фирм, сколько она потеряла в прошлом в республике. Тот ответил, что убытки составили $12 млрд. "Хорошее списание", - заметил глава Белого дома.