Эксперт Головкин рассказал, как сэкономить на полисе ОСАГО

Директор по развитию страхового бизнеса финансового маркетплейса "Сравни" сообщил, что для этого необходимы безаварийная езда и грамотный подход к выбору страховой компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сэкономить на покупке полиса ОСАГО возможно, учитывая несколько факторов, таких как безаварийная езда и грамотный подход к выбору страховой компании. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию страхового бизнеса финансового маркетплейса "Сравни" Владислав Головкин.

"Чтобы ОСАГО стоил дешевле, нужно накапливать безаварийный стаж, то есть - не попадать в ДТП по своей вине. Благодаря этому будут снижаться коэффициенты КВС (коэффициент возраста и стажа - прим. ТАСС) и КБМ (показатель безаварийного вождения - прим. ТАСС)", - сказал он.

Также, по мнению эксперта, более быстрым и менее радикальным способом сэкономить на ОСАГО является способ сравнивания цен в разных страховых компаниях на финансовых маркетплейсах. "Дело в том, что в стоимость полиса входит базовая ставка, которая представляет собой диапазон значений, устанавливаемый ЦБ. Это нужно для того, чтобы страховщик мог предложить клиенту индивидуальные условия покупки ОСАГО. За счет разницы в базовой ставке цены в разных компаниях для одного и того же водителя могут существенно отличаться", - разъяснил Головкин.

При этом эксперт отметил, что страховщики не делают новогодних скидок, а страховую историю, которая влияет на КБМ, отсчитывают с даты заключения договора ОСАГО. "Поэтому календарная смена года не сказывается на стоимость полиса. Если с первого января вступают в силу какие-либо изменения, касающиеся расчетов стоимости ОСАГО, то наступление нового года может повлиять на рост цен. Но так происходит далеко не всегда. Например, в этом году ЦБ расширил тарифный коридор базовых ставок 9 декабря. Следовательно, с этой даты и начала меняться стоимость полисов", - подчеркнул эксперт.

Также, по словам Головкина, страхователь может менять страховую компанию по своему желанию каждый год. "Это не позволит обнулить коэффициенты. То есть большие коэффициенты не станут меньше, если купить полис у другой компании. Если страхователь не совершает ошибок при оформлении - например, в указании данных лошадиных сил автомобиля, что влияет на стоимость полиса, - никаких претензий со стороны компании быть не может", - отметил эксперт.