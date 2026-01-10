Reuters: Vitol направит из США в Венесуэлу первую партию растворителя для нефти

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Один из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Vitol в эти выходные погрузит на корабль первую партию нефтяного растворителя для отправки из США в Венесуэлу в рамках соглашения о поставках с американским правительством. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По их сведениям, компания зафрахтовала судно Hellespont Protector для доставки нафты, которая используется в качестве растворителя для разжижения венесуэльской нефти и облегчения ее транспортировки и переработки.

9 января состоялась встреча президента США Дональда Трампа с топ-менеджерами по меньшей мере 17 нефтедобывающих компаний. Ранее Трамп заявил, что планирует привлечь крупный бизнес к восстановлению нефтяного сектора Венесуэлы. По его словам, нефтяные компании планируют инвестировать около $100 млрд для увеличения добычи в стране.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой Силией Флорес из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал Трамп, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.