Мнение

Операция США: превратит ли Трамп Венесуэлу в свою бензоколонку?

Андрей Суржанский — о планах Трампа на Венесуэлы и возможных проблемах для президента США из-за его авантюрной операции

Президент США Дональд Трамп (справа) © Molly Riley/ The White House via AP

Санкционировав операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, лидер США Дональд Трамп наглядно показал всему миру, что международное право — ничто по сравнению с правом сильного. То, что произошло с Мадуро, фактически предупредил он, может произойти с кем угодно. И разместил для устрашения фотографию венесуэльского лидера в робе и наручниках. Выступая на специальной пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго, Трамп провозгласил, что вашингтонская администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период. "Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий", — сказал он. Трамп при этом утверждал, что США стремятся не допустить возникновения ситуации, при которой "кто-то еще вмешается", и в Венесуэле "будет та же ситуация, что и в последние многие годы".

Пока, правда, не ясно, каким образом и как долго США будут осуществлять управление Венесуэлой. Потребует ли это введения временной администрации и присутствия в стране оккупационных сил, что будет с нынешними, пока еще законными, представителями власти Боливарианской республики и планируют ли американцы установить со временем свой марионеточный режим? Трамп ясно продемонстрировал, что мотивация не в решении ситуации с наркотиками, а в нефти. Одностороннее эмбарго США на углеводороды из Венесуэлы, которая обладает самыми крупными доказанными запасами в мире, остается в силе, но при этом, по обещанию Трампа, "американские нефтяные компании потратят миллиарды долларов, восстановят разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут зарабатывать деньги для страны". "Мы вернем себе нефть, нам давно пора было вернуть ее, — провозгласил Трамп. — Мы за все это получим компенсацию".

А что мировое сообщество? Заявлений было много, от резко осуждающих неприкрытую агрессию США до беззубо призывающих к деэскалации. Резко критически отозвались Москва, Гавана, Пекин, Тегеран, Минск, Богота. РФ и КНР призвали немедленно освободить Мадуро. Недвусмысленно, хотя и в более осторожных формулировках высказались против Бразилиа и Мехико. Из Брюсселя стыдливо сообщили, что "ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле", хотя, оговорились чиновники ЕС, "господину Мадуро не хватает легитимности". Как сообщила британская газета Financial Times, осуществленные США бомбардировки Венесуэлы и похищение ее президента Николаса Мадуро раскололи европейские страны. Были и те, кто сделал вид, что ничего особенного не произошло. Ну сместили главу государства — бывает. Ожидаемо зазвучали призывы к срочному созыву Совбеза ООН и ОАГ (первым был президент Колумбии Густаво Петро). Но наиболее точно, на мой взгляд, охарактеризовал ситуацию президент Словакии Роберт Фицо. "Американская военная операция в Венесуэле является дальнейшим доказательством разрушения мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны, — написал Фицо в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). — Международное право не действует, военная сила используется без мандата СБ ООН, и каждый, кто большой и сильный, для достижения собственных интересов делает все, что хочет".

Венесуэла мирному процессу не помеха?

Во время пресс-конференции Трампу был задан вопрос по России в контексте кризиса на Украине. Лидер США заявил, что не вполне удовлетворен взаимодействием с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. "Я не в восторге от Путина", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Трамп также заявил, что США продают НАТО "много ракет и других вещей" для Киева. "США не теряют деньги, мы зарабатываем деньги на этом. Но это последнее, что меня заботит. Я просто хочу остановить всех этих людей", — заключил он.

Теперь многие с интересом наблюдают, отразится ли американская операция против руководства Венесуэлы на диалоге Вашингтона с Москвой. Дав санкцию на похищение Мадуро, Трамп не мог не знать, что Россию и Венесуэлу связывают не только давние дружеские отношения, но и Договор о стратегическом партнерстве. В нем есть подобные строки: "Стороны предпринимают скоординированные усилия в целях продвижения и неукоснительного соблюдения норм международного права всеми членами мирового сообщества, включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, мирного разрешения споров, территориальной целостности, уважения прав человека и прав народов на самоопределение". Но Трампа это, видимо, не сильно беспокоило. Он утверждал, что не предвидит сложностей между РФ и США в связи с операцией в Венесуэле.

Демократы в Конгрессе негодуют

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал действия администрации Трампа безрассудными. "Позвольте мне прояснить: Николас Мадуро — нелегитимный диктатор, — отметил Шумер в своем заявлении. — Но запускать военные действия без разрешения Конгресса и без надежного плана действий на будущее — безрассудно". По словам сенатора, администрация Трампа трижды заверяла его, что не стремится к смене режима и не предпринимает военных действий в Венесуэле. "Очевидно, что они не ведут себя откровенно с американцами", — сказал он. Совершено очевидно, что Белый дом прибег к военной хитрости, проведя военную операцию во время зимних каникул законодателей. Как говорится, меньше шума. К тому же Трамп явно торопился отчитаться о своих внешнеполитических успехах к намеченному на 20 января посланию в Конгрессе "О положении страны".

Читайте также WSJ: команда Трампа после похищения Мадуро готовит план управления Венесуэлой

Как ожидается, на следующей неделе в Конгрессе будет представлена двухпартийная резолюция о военных полномочиях. "Давно пришло время Конгрессу вновь подтвердить свою ключевую конституционную роль в вопросах войны, мира, дипломатии и торговли, — заявил один из инициаторов резолюции сенатор-демократ Тим Кейн. — Мы отмечаем 250-летие американской демократии и не можем позволить ей превратиться в тиранию, которой наши отцы-основатели всячески старались избежать".

Беспощадны к Трампу были и либеральные СМИ. Так, The New York Times поместила редакционную статью под характерным заголовком "Нападение Трампа на Венесуэлу незаконно и неразумно". "Если и есть какой-то главный урок американской внешней политики за прошедшее столетие, то это то, что попытка свергнуть даже самый отвратительный режим может только усугубить ситуацию. Соединенные Штаты потратили 20 лет, не сумев создать стабильное правительство в Афганистане, и заменили диктатуру в Ливии расколотым государством. Трагические последствия войны 2003 года в Ираке продолжают преследовать Америку и Ближний Восток. Возможно, наиболее показательным является то, что США периодически дестабилизировали страны Латинской Америки, включая Чили, Кубу, Гватемалу и Никарагуа, пытаясь свергнуть правительство силой", — написало издание. По его мнению, Трамп до сих пор не предложил внятного объяснения своим действиям в Венесуэле. "Он толкает нашу страну к международному кризису без веских на то оснований. Если господин Трамп хочет утверждать обратное, конституция четко определяет, что он должен сделать: обратиться в Конгресс. Без одобрения Конгресса его действия нарушают законы США", — резюмировала газета. Впрочем, американские лидеры, всегда, когда им было нужно, трактовали положения конституции в свою пользу, ссылаясь при этом на особые президентские полномочия и прерогативы.

Кто следующий?

Было видно, как на пресс-конференции Трампа распирало от удовольствия и собственного величия. На фоне головокружения от успехов глава Белого дома несколько раз упомянул, в том числе в интервью ряду американских СМИ, уникальность "блестяще проведенной операции", которая, естественно, разрабатывалась под его чутким руководством. Для пущей убедительности он погрозил и другим странам. Например, повторил, что оставляет в силе свои предупреждения в адрес лидера Колумбии Густаво Петро. Попутно президент США упомянул о проблеме с наркокартелями в Мексике, отметив, что и с этим нужно "что-то делать". Очень внимательно следит за событиями и Куба — давняя мишень США, хотя Трамп и заявил, что не планирует осуществлять военные операции в отношении этой страны.

Но действия нынешнего президента США вызывают беспокойство не только за рубежом, но и среди его сторонников из движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), которые выступают за концентрацию внимания на внутренних проблемах Америки и невмешательство в дела других стран. Именно это обещал Трамп, когда баллотировался в президенты во второй раз. Сторонники 47-го президента США, ожидавшие прекращения при нем участия США в зарубежных конфликтах, сильно ошибались, заявила в соцсети X член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия), чей публичный разрыв с Трампом вызвал недавно брожения в движении MAGA.

Растерять свою фан-базу — это последнее, что Трампу нужно перед промежуточными выборами в Конгресс в нынешнем году. Мадуро он, конечно, поймал, но будет ли разделять его восторг по этому поводу простой избиратель — большой вопрос. И еще вопрос, удастся ли Трампу превратить Венесуэлу, крупную страну с сильными антиамериканскими настроениями, в бензоколонку США.

