WSJ: команда Трампа после похищения Мадуро готовит план управления Венесуэлой

В рабочую группу по этому вопросу входят госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, сообщает газета

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план управления Венесуэлой после захвата американским спецназом ее президента Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По его информации, в рабочую группу по этому вопросу входят госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Они работают над созданием "временной правительственной структуры", которая якобы будет заниматься восстановлением нефтяной промышленности и стабильности в Венесуэле. По оценкам издания, заявление Трампа о возможности установления временного управления над Венесуэлой остается весьма неопределенным.

Ранее Верховный суд Венесуэлы назначил исполнительного вице-президента республики Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.