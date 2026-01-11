С 1 марта в России срок оплаты ЖКХ перенесут на пять дней

Закон приняли для удобства граждан, поскольку оплачивать коммунальные услуги проще после получения зарплаты

Редакция сайта ТАСС

© Александра Попова/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Закон, предусматривающий перенос срока оплаты жилищно-коммунальных услуг на пять дней - с 10-го на 15-е число каждого месяца - заработает в России с 1 марта. Соответствующий документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2025 года.

"Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем", - говорится в законе.

Как ранее ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), новые правила дополнительно поддержат граждан, позволят избежать просрочек и начисления пени. "Мы знаем, что многим россиянам зарплаты приходят не 1-го, 5-го или 10-го числа. Большое количество граждан получает деньги 12-го числа, порой и 15-го. Знаем, что оплачивать ЖКУ удобнее и спокойнее после поступления зарплаты. Поэтому и приняли соответствующий закон", - сказал парламентарий.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.