В ДНР почти все добывающие компании наладили переработку полезных ископаемых

В регионе на местном сырье работает цементный завод

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Компании, которые добывают полезные ископаемые в ДНР, зачастую ведут переработку сырья в готовую продукцию, сообщил ТАСС вице-премьер республики Владимир Ежиков.

"Чем больше глубина передела, тем лучше экономика себя чувствует, и мы получаем другую добавленную стоимость, и поэтому это другая экономика предприятий. Сегодня у нас практически все, кто занимается добычей полезных ископаемых, они занимаются как минимум одним или двумя переделами", - сказал Ежиков.

Он добавил, что в регионе на местном сырье работает цементный завод, на гранитных карьерах установлены дробильно-сортировочные комплексы, которые выдают готовый щебень разных фракций, также идет переработка песка.

Ранее Ежиков сообщил ТАСС, что предприятие, добывающее белую глину, занялось установкой оборудования для ее обогащения, а в дальнейшем планирует производство керамики. В августе 2025 года премьер-министр ДНР Андрей Чертков заявил ТАСС о приоритете развития в республике углехимии для создания продукции с высокой добавленной стоимостью.