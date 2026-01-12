Венгрия намерена через Суд ЕС добиться блокировки соглашения с MERCOSUR

Эта договоренность наносит ущерб интересам европейских фермеров, считает министр сельского хозяйства республики Иштван Надь

БУДАПЕШТ, 13 января. /ТАСС/. Венгерское правительство обратится с иском в Суд ЕС, чтобы не допустить вступления в силу соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR). Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, пояснив, что договоренность наносит ущерб интересам европейских фермеров.

"Венгрия будет бороться до конца и сделает все возможное для того, чтобы это соглашение не вступило в силу. Если председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишет его, то венгерское правительство обратится в Суд ЕС, поскольку положения этого документа не обеспечивают достаточную защиту европейских фермеров. Мы этого не допустим", - сказал глава Минсельхоза в видеообращении, показанном телеканалом М1.

Подписание соглашения между Евросоюзом и MERCOSUR, переговоры по которому шли 25 лет, ожидается 17 января в Парагвае. 9 января оно было одобрено в Брюсселе квалифицированным большинством голосов стран ЕС. Против него вместе с Венгрией выступили Австрия, Ирландия, Польша и Франция, не желающие, чтобы дешевая аграрная продукция из Южной Америки свободно поступала на европейский рынок.

Поддержали договоренность в первую очередь Германия и страны Северной Европы, которые заинтересованы в снижении таможенных пошлин на продукцию автомобильной, химической и фармацевтической промышленности, поставляемую из ЕС в Южную Америку. После некоторых колебаний в поддержку документа проголосовала Италия.

MERCOSUR - торгово-экономическое объединение, основанное Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Совокупная территория этих стран составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения приближается к 300 млн человек. Объем торговли между ЕС и MERCOSUR превышает €112 млрд, взаимный импорт и экспорт обоих объединений сбалансирован.

Считается, что торговая часть соглашения - это компетенция Совета ЕС, а документы по политическим и общим вопросам должны быть ратифицированы национальными парламентами всех 27 стран сообщества. Поэтому эксперты не исключают, что сначала начнут действовать лишь отдельные положения соглашения, а его полное вступление в силу существенно затянется.