Управляющий магазинами Uniqlo холдинг зарегистрировал в РФ товарный знак

Бренд подал заявку на регистрацию 31 августа 2025 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак "Юникло", выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию знака была подана 31 августа 2025 года из Японии. Товарный знак регистрируется по одному классу международной классификации товаров и услуг - одежда, обувь, головные уборы, нижнее белье, следует из данных Роспатента.

Как ранее выяснил корреспондент ТАСС, в сентябре 2025 года холдинг подал 21 заявку на регистрацию товарных знаков в РФ, связанных с Uniqlo, дочерней компанией GU и самим холдингом.

У холдинга в распоряжении в РФ уже есть порядка 27 товарных знаков, связанных с сетью магазинов Uniqlo, два - с компанией GU и три знака Fast Retailing Co., подсчитал ТАСС на основе данных Роспатента.

В марте 2022 года компания Fast Retailing Co. заявила о приостановке деятельности в России. В мае 2025 года председатель "Деловой России" Алексей Репик заявлял, что Uniqlo не вернется на российский рынок из-за данного главой компании Тадаси Янаи обещания не возвращаться в РФ.