The Times of India: Индии придется изменить торговую политику из-за пошлин США

Газета отмечает, что давление Вашингтона вынудит Нью-Дели "балансировать между экономикой, стратегией и геополитикой"

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 января. /ТАСС/. Власти Индии будут вынуждены пересмотреть торговую политику страны после объявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин за сотрудничество с Ираном. Об этом сообщила газета The Times of India.

Ранее Трамп ввел 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Это произошло после волны протестов в исламской республике, власти которой возложили ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль. Хозяин Белого дома не исключил, что применит силу против Тегерана.

The Times of India пишет, что это заявление ставит Индию перед "серьезными вопросами". Экономическое давление Вашингтона вынудит Нью-Дели пересмотреть торговую политику, а также предпринять шаги для защиты фермеров и экспортеров, отмечает издание. Стране придется "балансировать между экономикой, стратегией и геополитикой", чтобы постараться сохранить хорошие отношения с США, но при этом защитить свои интересы, говорится в материале.

Индия - пятый по величине торговый партнер Ирана. Она экспортирует рис, чай, сахар, продукты фармацевтической отрасли и электрооборудование. Из Ирана импортируются сухофрукты и химическая продукция. Исламская республика является одним из ключевых покупателей индийского риса, на нее приходится более 1 млн тонн в год. Любые прекращения поставок ударят по индийским фермерам. Вторым проблемным пунктом для Нью-Дели является ситуация с иранским портом Чабахар, который считается "воротами Индии" в Афганистан в обход Пакистана. Санкции против индийских компаний, работающих в этом порту, могут усложнить планы по налаживанию региональных связей.

Нью-Дели и Вашингтон начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале 2025 года после визита премьера Индии Нарендры Моди в США. Стороны стремятся удвоить объем двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью 2024 года. Индийская делегация для очередных раундов переговоров несколько раз посещала Вашингтон, а американская - Нью-Дели.

США 6 августа прошлого года ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Индия расценила эти действия как несправедливые.