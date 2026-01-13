Володин поручил комитету ГД доложить о ситуации с "Почтой России"

Доклад должен быть подготовлен после 1 февраля

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи доложить после 1 февраля о ситуации в "Почте России" и реализации связанного с ней поручения правительства. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Думы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 февраля принять меры по повышению эффективности организации управления технологической политикой в стране, а также меры, направленные на устойчивое развитие "Почты России".

"Есть предложение поручить профильному комитету проинформировать Государственную думу о реализации поручения правительству, тем более оно предполагает до 1 февраля, осталось всего лишь две недели. Поэтому давайте договоримся, что после 1 февраля на ближайшем заседании попросим Сергея Михайловича Боярского доложить о ситуации в АО "Почта России" и о реализации поручения правительства, которое вышло в этой части. Давайте мы профильному комитету поручим", - сказал он.