Radisson начала тестировать онлайн-заселение в отели через Max

Для регистрации через мессенджер гостю необходимо забронировать номер на сайте отеля

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group начала тестировать сервис предварительного оформления документов для заселения гостей через национальный мессенджер Max. Об это ТАСС сообщил в пресс-службе платформы.

"Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group начала тестировать в Мах сервис предварительного оформления документов для заселения. После бронирования номера на сайте достаточно зайти в чат-бот отеля в нацмессенджере и дать согласие на обработку данных", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас сервис работает в отеле премиум-класса "Radisson Blu Ленинский проспект" в Москве. В дальнейшем его планируется распространить на всю сеть Radisson Hotel Group.

Для регистрации через мессенджер гостю необходимо забронировать номер на сайте отеля. За несколько дней до заселения на электронную почту придет ссылка на онлайн-регистрацию в чат-боте отеля в Max. В чат-боте нужно выполнить три шага: нажать кнопку "Предоставить данные" и дать согласие в "Госуслугах" - бот сам перенаправит пользователя; затем вернуться на сайт отеля, где анкета заполнится автоматически; после этого нажать кнопку "Отправить" - регистрация будет завершена.

Пилотное решение разработано совместно с единой платформой для гостиничного бизнеса Travelline.

Ранее Минэкономразвития внесло в правительство постановление, предусматривающее возможность заселения в российские отели с помощью мессенджера Max.