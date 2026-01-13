Кабулов отметил неготовность банковской системы Афганистана к приему карт "Мир"

Это связано с санкциями, отметил спецпредставитель президента России

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банковская система Афганистана на данный момент не может начать прием карт российской платежной системы "Мир". Об этом сообщил ТАСС специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

"Не думаю, что это будет скоро, поскольку банковская система Афганистана с транзакциями не работает. Они находятся также под санкциями, поэтому это вряд ли", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах работы карт "Мир" в Афганистане.

В октябре прошлого года посол Афганистана в РФ Гуль Хасан сообщил "Известиям", что страна обсуждает с Россией запуск проекта по приему карт "Мир".