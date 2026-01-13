В Киеве еще одна сеть магазинов остановила работу из-за отключений электричества

Речь идет о сети киевских и областных супермаркетов Novus

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сеть киевских и областных супермаркетов Novus сообщила о приостановке работы части магазинов на фоне отключений электричества.

Накануне издание "Инсайдер" сообщало, что закрытие супермаркетов в украинской столице и области приобрело массовый характер. В частности, речь идет о супермаркетах фирм "АТБ", "Аврора" и "Сильпо". Отмечалось, что генераторы, от которых запитывается оборудование магазинов, не выдерживают нагрузки.

"Мы все сейчас в сложной ситуации из-за перебоев с электричеством. Команда Novus делает все возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу магазинов и быть рядом с вами. Из-за отключений не все магазины смогут работать в штатном режиме", - говорится в сообщении Novus на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отмечает "Инсайдер", по состоянию на 09:00 было закрыто около 17 торговых точек в Киеве и области.

Еще несколько ретейлеров подтвердили, что приостановили работу из-за отключений. Так, "Сильпо" пишет, что из-за низкой температуры и частичного блэкаута оборудование в некоторых супермаркетах выходит из строя. Вместе с тем "АТБ" сообщило, что все магазины торговой марки работают в штатном режиме. Торговые объекты обеспечены генераторами.

9 января Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления. Позднее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что улучшение ситуации с энерго- и теплоснабжением в Киеве наступит не ранее 15 января.