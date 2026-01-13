Минэкономразвития поддержало расширение зон тестирования роботакси "Яндекса"

Министерство ожидает, что накопленный опыт позволит в скором времени распространить экспериментальный правовой режим по эксплуатации этого вида транспорта на другие регионы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ поддержало расширение зон тестирования роботакси "Яндекса" и ожидает, что накопленный опыт позволит в скором времени расширить экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации роботакси на другие регионы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Учитывая дефицит водителей, а также уже полученные в рамках ЭПР данные по высокой безопасности наземных высокоавтоматизированных транспортных средств (опыт эксплуатации за 2023-2025 гг.), отмечаем значительный потенциал повышения эффективности и производительности транспортной отрасли. Приветствуем расширение территории эксплуатации роботакси в столице. Ожидаем, что накопленный опыт позволит скорее масштабировать ЭПР и на другие регионы тоже", - отметил министр экономического развития России Максим Решетников, слова которого приводятся в сообщении.

В 2025 году Минэкономразвития продлило до 2028 года ЭПР для эксплуатации роботакси компании "Яндекс", обеспечив условия для развития технологии высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), включая выезд беспилотных ВАТС на дороги общего пользования, что допускается исключительно в рамках ЭПР.

Общий совокупный пробег беспилотных ВАТС превысил 30 млн км, включая все наземные беспилотные транспортные средства, тестируемые в рамках четырех программ ЭПР, в том числе роботакси, грузовые перевозки, общественный транспорт - беспилотный трамвай, добавили в министерства. По оценке Минэкономразвития, эта технология в будущем поможет преодолеть нехватку более 1 млн водителей.

