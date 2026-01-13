ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп: поставки нефти из Венесуэлы в США снизят стоимость энергоносителей

Лидер Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон намерен обеспечить дальнейшее снижение стоимости нефти
Редакция сайта ТАСС
21:41

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что поставки нефти из Венесуэлы в США приведут к снижению стоимости энергоносителей как на американском, так и на мировых рынках. Об этом он заявил, выступая в Экономическом клубе Детройта (штат Мичиган).

"Благодаря нашей чрезвычайно успешной операции в Венесуэле, проведенной ранее в этом месяце, эта цена вскоре еще больше снизится, - отметил Трамп, имея в виду стоимость бензина в США. - Поскольку мы получим гораздо больше энергоносителей". Говоря о поставках нефти из Венесуэлы в США, Трамп подчеркнул: "Как я сказал, мы получаем миллионы и миллионы баррелей нефти. Сейчас она на первоначальном этапе поступает на ежедневной основе". "Мы ввозим ее для переработки", - констатировал он.

"Мы будем взаимодействовать с Венесуэлой. Мы сделаем ее снова очень сильной. Мы обеспечим дальнейшее снижение стоимости нефти. Мы снизили ее до шестилетнего или семилетнего минимума, но мы обеспечим дальнейшее снижение", - утверждал американский лидер. Он ранее отметил, что США хотели бы снижения стоимости нефти на мировых рынках до отметки $53 за баррель.

Трамп 6 января заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он. Позднее Трамп уточнил, что Венесуэла будет закупать только продукцию США на средства, которые республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти. 

