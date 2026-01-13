Трамп: США могут обеспечить своим производителям широкий доступ к рынкам Китая

Американский лидер убежден, что сможет сделать так, чтобы у Соединенных Штатов и КНР "все было очень хорошо"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что сможет обеспечить для американских производителей более широкий доступ к китайским рынкам. Об этом он заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Я думаю, да. Я думаю, что это произойдет", - ответил он на вопрос о том, сможет ли вашингтонская администрация добиться того, чтобы Китай в большей степени "открыл свои рынки для товаров из США". "Да, мы можем. Мы можем сделать так, чтобы у нас с Китаем все было очень хорошо", - отметил американский лидер.

Трамп вновь заверил, что у него "отличные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином. "Дела у нас идут очень хорошо. Мы с Китаем зарабатываем большие деньги", - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что из-за введенных его администрацией таможенных пошлин Китай превратился в один из крупнейших источников дохода для американского бюджета. Американский лидер назвал Китай "одним из крупнейших налогоплательщиков" для США.