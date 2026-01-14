Казахстан на 15% нарастил перевозки нефти на фоне атак на КТК на Черном море

По линии маршрута Актау-Баку-Актау в 2025 году перевезли 59,4 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, сообщили в компании "Казмунайгаз"

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Казмортрансфлот нарастил контейнерные перевозки по Каспию более чем на 15% в 2025 году. По линии маршрута Актау-Баку-Актау в 2025 году перевезено 59,4 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. Об этом сообщили в компании "Казмунайгаз" (КМГ).

"По итогам прошлого года дочерняя компания КМГ - Казмортрансфлот продемонстрировал устойчивый рост контейнерных перевозок по Каспийскому морю, укрепив свои позиции в развитии транзитно транспортного потенциала Казахстана. По фидерной линии Актау-Баку-Актау в 2025 году перевезено 59,4 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). Объем перевозок увеличился более чем на 15% по сравнению с 2024 годом (51,4 тыс. ДФЭ)", - сообщили в компании.

"Последовательное наращивание объемов перевозок подтверждает ключевую роль компании "Казмортрансфлот" в обеспечении надежной морской логистики, диверсификации экспортно транзитных маршрутов и развитии мультимодальных перевозок между Азией и Европой", - подчеркнули в КМГ.

13 января Минэнерго Казахстана сообщило, что да танкера, задействованных в перевозке казахстанской нефти, подверглись атаке беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По данным министерства, атакованные танкеры Matilda и Delta Harmony шли под флагами Мальты и Либерии. Они не были загружены казахстанской нефтью, поэтому ущерба энергоресурсам республики не причинено. Пострадавших среди экипажа также нет, отметило Минэнерго.

Также ведомство подтвердило сообщения некоторых СМИ, что в декабре 2025 года Казахстан снижал объемы отгрузки нефти через КТК. Ранее некоторые СМИ сообщали, что поставки казахстанской нефти на мировые рынки через Каспийский трубопроводный консорциум сократились примерно на 45% от запланированного уровня после атак дронов и штормов на Черном море.

Атака на КТК, через который Казахстан поставляет основную часть нефти на экспорт, произошла утром 29 ноября 2025 года с применением украинского беспилотного морского дрона. В Минэнерго Казахстана назвали диверсию недопустимой и угрожающей мировой энергобезопасности. МИД республики выразил протест, внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что приняло это к сведению. В Минэнерго Казахстана сообщили, что республика переориентировала потоки нефти на другие направления из-за снижения возможностей прокачки.