Программу развития энергетики ДФО до 2050 года внесут в кабмин до 1 сентября

Задачу выполнят Минэнерго и Минвостокразвития

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Проект программы развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года должны подготовить и внести в правительство до 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Минэнерго и Минвостокразвития до 1 сентября 2026 года предстоит подготовить и внести в правительство проект программы развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что энергомощностей на 12,8 ГВт необходимо построить на Дальнем Востоке для ликвидации дефицита генерации.

В ходе ВЭФ в 2023 году глава государства поручил подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке до 2050 года, также предложив правительству РФ разработать механизмы проектного финансирования этой стратегической программы.