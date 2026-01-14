WSJ: Netflix оплатит покупку Warner Bros. деньгами

Американский стриминговый сервис ранее предложил WBD сделку на сумму около $83 млрд, часть которой предполагалось выплатить в виде денежных средств, а часть - в виде акций

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Jae C. Hong

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix готов приобрести медиаконцерн Warner Bros. Discovery (WBD), включая кино- и телестудии, а также стриминговые площадки HBO и HBO Max, за денежные средства в условиях усиливающегося давления со стороны Paramount Skydance (PS). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее Netflix предложил WBD сделку на сумму около $83 млрд, часть которой предполагалось выплатить в виде денежных средств, а часть - в виде акций. Изменение структуры предложения, по информации источников, могло бы повлиять на некоторых акционеров, которые продолжают взвешивать оба предложения. На прошлой неделе совет директоров Warner Bros. Discovery отклонил последнее предложение Paramount о приобретении компании за $108 млрд. В ответ Paramount Skydance подал в суд на WBD, требуя предоставить больше информации о том, почему компания предположила, что предложение о покупке от стримингового сервиса Netflix является более выгодным. Кроме того, PS объявила о намерении, по сведениям американских СМИ, выдвинуть своих кандидатов в совет директоров Warner Bros. Discovery.

Продажа происходит на фоне значительных изменений в медиабизнесе. Кабельные телеканалы смотрят все меньше. В третьем квартале 2025 года выручка Warner Bros. снизилась на 23%. Ее клиенты отменяют подписки, находя альтернативные источники развлекательных передач. В случае успешного завершения переговоров общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix составит 450 млн, что может привлечь внимание антимонопольных ведомств.