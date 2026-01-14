Hindu: Индия готовится сократить торговлю с Ираном из-за доппошлин США

По информации газеты, Нью-Дели уменьшит объемы торгового взаимодействия с Тегераном уже до 31 марта

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. Индия готовится сократить объемы торговли с Ираном после введения США дополнительных пошлин в размере 25% для стран, сотрудничающих с Тегераном. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила газета Hindu.

По их словам, Нью-Дели уменьшит объемы торгового взаимодействия с Ираном уже до конца текущего финансового года, который завершится 31 марта. Обоснованием такого шага являются "внешние экономические факторы", отметили собеседники издания.

Кроме того, как напомнила Hindu, давление со стороны Вашингтона на Тегеран поставило под вопрос визит в Нью-Дели иранского министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который был запланирован на январь.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Соответствующее заявление он разместил в понедельник в социальной сети Truth Social. Как следует из публикации, "любая страна, сотрудничающая с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США". Хозяин Белого дома подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит. Это произошло после волны протестов в Иране, который возложил ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль.

В Федерации индийских экспортных организаций ТАСС сообщили, что совокупный объем торговли Индии с Ираном в 2024-2025 финансовом году (завершился 31 марта прошлого года) составил $1,68 млрд. Из этой суммы $1,24 млрд пришлись на индийский экспорт, в основном на продукцию аграрного сектора.