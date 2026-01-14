Рынок акций перешел к росту на фоне планов Уиткоффа и Кушнера посетить Россию

Индексы Мосбиржи и РТС перешли к росту на 0,54%, поднимаясь до 2 711,52 пункта и 1 083,27 пункта соответственно

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии перешел к росту, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне публикации агентства Bloomberg со ссылкой на источники о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, посетившие в декабре Москву, собираются вскоре вновь посетить российскую столицу и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

По данным на 11:25 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,49%, до 2 683,72 пункта, индекс РТС также терял 0,49%, опускаясь до 1 072,17 пункта. К 11:34 мск, после публикации Bloomberg, индексы Мосбиржи и РТС перешли к росту на 0,54%, поднимаясь до 2 711,52 пункта и 1 083,27 пункта соответственно.

Как утверждают источники Bloomberg, встреча может состояться в январе, но отмечают, что планы еще не окончательно согласованы, а сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране.