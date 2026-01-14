В Мах зарегистрировались 85 млн пользователей

Суточный охват мессенджера превысил 55 млн активных пользователей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Число зарегистрированных пользователей национального мессенджера Max с момента его запуска составило 85 млн. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"В Мах зарегистрировались 85 миллионов пользователей", - рассказали в пресс-службе.

В свою очередь суточный охват нацмессенджера превысил 55 млн активных пользователей. Вместе с тем, с момента запуска мессенджера пользователи написали более 18 млрд сообщений и совершили более 2,5 млрд звонков. Пользователи также записали более 200 млн видеокружков и отправили более миллиарда стикеров. "Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тыс. публичных каналов в Max, их суммарная аудитория превысила 54 млн подписчиков", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, согласно представленным данным, более 40 тыс. магазинов внедрили технологию подтверждения возраста с помощью "Цифрового ID".