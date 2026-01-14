Продажи "Автоваза" в 2025 году сократились на 26%

Показатель составил 338 тыс.

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" по итогам 2025 года сократились на 26% и составили 338 тыс. автомобилей, включая поставки по госконтракту. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.

Читайте также Автомобили "Автоваза": от первых моделей до последних новинок

"Продажи Lada [по итогам 2025 г.] составили 338 тысяч. Это включая госконтракт", - сказал он.

По словам Костромина, доля Lada на российском рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей за отчетный период составила 24%. В 2026 году компания планирует увеличить эту долю до 25%.

Он также привел детализацию продаж по моделям за 2025 год. Статистика такова: Lada Granta (144,4 тыс.), Lada Vesta (75,1 тыс.), Lada Niva (69,6 тыс.), Lada Largus (35,9 тыс.), Lada Iskra (6,8 тыс.), Lada Aura (1,7 тыс.). Продажи коммерческих автомобилей составили 14,2 тыс. единиц.

Юридическим лицам было реализовано 143,3 тыс. машин.