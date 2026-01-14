"Автоваз" планирует произвести 400 тыс. автомобилей в 2026 году

Это почти на четверть больше, чем в 2025 году, указал глава компании Максим Соколов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Автоваз" планирует в 2026 году выпустить 400 тысяч автомобилей, что почти на четверть превышает показатель 2025 года. Об этом заявил глава компании Максим Соколов на пресс-конференции.

"Но вот теперь, что касается наших производственных планов, в соответствии с утверждением совета директоров, мы должны обеспечить производство четырехсот тысяч автомобилей. Это почти на четверть больше, чем в прошлом 2025 году", - сказал Соколов.

При этом он отметил, что выполнение этого плана зависит от рыночной ситуации. "Конечно же, 2026 год может тоже привнести сюрпризы. Хотелось бы, чтобы они были положительными. Но, тем не менее, план, который мы видим на сегодня, зависит от рынка. А рынок, как мы предполагаем, не сильно увеличится в 2026 году", - добавил глава "Автоваза".

Он также отметил, что автоконцерн готов увеличить экспортные поставки своей продукции на 50%, однако курс рубля станет определяющим фактором для реализации этих планов.