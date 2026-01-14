"Автоваз" на 60% перевыполнил обязательства по СПИК до 2030 года

Компания вложила 160 млрд рублей

Здание управления "Автоваз" © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Автоваз" к концу 2025 года более чем на 60% перевыполнил обязательства по инвестициям в рамках специвестконтракта (СПИК) до 2030 года, вложив почти 160 млрд рублей, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.

"К концу 2025 года мы существенно перевыполнили все взятые на себя основные обязательства по специнвестконтракту", - сказал он. Соколов уточнил, что компания выплатила почти 190 млрд рублей налогов с момента подписания специнвестконтракта. Перевыполнены обязательства как по объемам поступлений, так и по числу занятых, объему выплаченных налогов и инвестиций, отметил он.

"Здесь перевыполнение наших обязательств более чем на 60% - мы должны были около 100 млрд, а по итогу почти 160 млрд рублей было вложено в развитие "Автоваза", модернизацию наших мощностей, инфраструктуры и, конечно же, "немного" в создание наших новых моделей", - сказал глава компании.

Ранее Соколов заявлял, что в СПИКе компании до 2030 года был предусмотрен совокупный объем налоговых отчислений в размере 176 млрд рублей.