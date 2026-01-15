Апелляционный суд подтвердил признание SR Space банкротом

Судья оставил жалобу гендиректора частного аэрокосмического холдинга Олега Масурова без удовлетворения

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение о банкротстве частного аэрокосмического холдинга SR Space. Об этом свидетельствует решение суда.

В июле 2025 года сообщалось, что инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Москве подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании холдинга банкротом. В августе суд постановил признать SR Space банкротом. В ноябре генеральный директор SR Space Олег Масуров сообщал, что холдинг подал апелляцию, ему было предоставлено время до января, чтобы привлечь инвестиции для закрытия одного из долгов и отмены статуса банкрота.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в решении апелляционного суда.

В ранее принятых судом документах указывалось, что в материалах дела отсутствуют доказательства, указывающие на реальное ведение должником финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли. А сдача налоговой и бухгалтерской отчетности само по себе не свидетельствуют о продолжении должником реальной хозяйственной деятельности или совершении хозяйственных операций.

SR Space создана в 2020 году и является разработчиком суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок. В июле 2024 года стала первой частной космической компанией на Московской бирже.