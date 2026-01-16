Строительство "Невской дельты" ускорит достижение технологического лидерства РФ

Первую из трех площадок инновационного научно-технологического центра построят на 100 га в Пушкинском районе

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Строительство инновационного научно-технологического центра "Невская дельта" в Петербурге ускорит достижение технологического суверенитета России, заявил в интервью ТАСС вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"В Петербурге реализуются проекты, которые будут играть особую роль в технологическом суверенитете России. Речь об инновационном научно-технологическом центре "Невская дельта" и ИТМО "Технопарк". Их строительство ускорит достижение технологического суверенитета и технологического лидерства нашей страны. В России 13 инновационных научно-технологических центров, однако технологическая долина "Невская дельта" в Петербурге - проект, аналогов которому нет", - сказал он.

Первую из трех площадок "Невской дельты" построят на 100 га в Пушкинском районе. На первый этап "Невской дельты", на подготовку технологической инфраструктуры без постройки каких-либо корпусов и инновационных центров, потребуются инвестиции порядка 40 млрд рублей. На территории "Невской дельты" будут производиться разработки ученых, затем их можно будет испытать и апробировать, чтобы внедрить в производственный процесс.

Ключевые области работы нового ИНТЦ предусматривают порядка восьми направлений исследований, в таких сферах, как агробиотехнологиии, фармацевтика, передовые нефтегазовые технологии, цифровизация высокотехнологичных интеллектуальных производств новых материалов и изделий.

Соглашение о сотрудничестве по созданию инновационно-промышленного кластера на территории инновационного научно-технологического центра "Невская дельта" (ИНТЦ) подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2025 году. Центр "Невская дельта" создается в Пушкинском районе рядом с кампусом СПбГУ.