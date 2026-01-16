"Интер РАО": контракт на поставки электроэнергии из России в КНР действует

Китайская сторона не сообщала о желании расторгнуть договоренность, сообщил оператор

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Контракт на поставки электроэнергии из России в КНР продолжает действовать. Китайская сторона не сообщала о желании расторгнуть договоренность, сообщили ТАСС в "Интер РАО" (единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ).

"Экспортный контракт, заключенный в 2012 году на 25 лет, продолжает действовать. В настоящее время стороны активно изучают возможности для осуществления торговли электроэнергией. Расторжение экспортного контракта по инициативе российской стороны не планируется. Китайская сторона, с которой мы находимся в постоянном взаимодействии, также не высказывает заинтересованность в расторжении контракта", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что ожидаемые ценовые параметры такой поставки будут определяться ценами на электроэнергию и мощность, которые сформируются в объединенной энергосистеме Востока в ходе конкурентных торгов с учетом транспортировки.

"В энергосистеме Дальнего Востока опережающими темпами в сравнении с другими регионами России растет электропотребление - на 4% в год и более, и ощущается дефицит генерации, что привело к снижению экспортных возможностей и ограничению поставок электроэнергии в Китай еще с ноября 2023 года, когда существенно сократился экспорт по ВЛ 500 кВ", - добавили в "Интер РАО".

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что Китай с 1 января полностью остановил закупку электроэнергии из России. Отказ от поставок якобы стал результатом высоких экспортных цен, которые в 2026 году впервые превысили внутренние китайские, что сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина. Контракт на поставку электроэнергии между Москвой и Пекином действует до 2037 года.

Как пояснили ТАСС в Минэнерго РФ, поставки электроэнергии из России в Китай могут быть возобновлены в случае поступления соответствующего запроса из КНР и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества.