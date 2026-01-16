Первый криптобанк может появиться в Белоруссии через полгода

Президент республики Александр Лукашенко ранее подписал указ, предусматривающий создание условий для их деятельности

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Первый криптобанк может появиться в Белоруссии уже через полгода. Об этом заявил первый зампред правления Нацбанка республики Александр Егоров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подписал указ, предусматривающий создание условий для деятельности в стране криптобанков.

"Мы взяли срок в шесть месяцев для приведения законодательства в соответствие с данным указом", - сказал он. Видеокомментарий Егорова опубликовала пресс-служба Нацбанка. Он пояснил, что параллельно будет идти работа с инвесторами, как белорусскими, так и иностранными, чтобы сразу после подготовки законодательства можно было "увидеть в стране первые криптобанки".