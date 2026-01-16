Песков указал, что хорошо известно, кто стоит за подрывами "Северных потоков"

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что давно пришло время однозначно показать, кто в этом виноват

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами указал, что уже хорошо известно, кто именно стоит за подрывами "Северных потоков".

Так он прокомментировал формулировку постановления Федерального верховного суда Германии о том, что подрывы "Северных потоков" "с высокой долей вероятности" заказало одно из иностранных государств, не исключено, что это была Украина.

Песков отметил, что давно пришло время однозначно показать, кто в этом виноват и кто за этим стоит. "А кто это - уже хорошо известно", - добавил он.